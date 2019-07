Eur, caccia ai rapinatori seriali di farmacie

Rapinatori seriali di farmacie di nuovo in azione all' Eur. Dieci i colpi nella zona nel giro di pochi mesi, l'ultimo in ordine di tempo, ieri pomeriggio in via della Tecnica. Due uomini armati hanno fatto irruzione nella farmacia con le pistole in pugno e si sono fatti consegnare mille euro d'incasso.

Le indagini del commissariato Esposizione, sono scattate subito dopo l' assalto armato. Gli investigatori hanno acquisito i filmanti delle telecamere di video sorveglianza per cercare di dare un nome ed un volto ai due malviventi che stavano terrorizzando i commercianti della zona. Non si esclude che possa trattarsi di due balordi residenti a Spinaceto o al Laurentino 38. Un fenomeno allarmante, quello delle rapine nelle farmacie diventate ormai il bancomat di rapinatori disperati che non esitano a sparare in caso di reazione.

Secondo la Federfarma, l' associazione di categoria dei farmacisti, già nei primi mesi del 2019 a Roma c' è stata una recrudescenza di colpi, messi a segno sempre dagli stessi rapinatori che a giro prendono di mira questo o quel' esercizio commerciale. La serialità con cui i malviventi colpiscono è unica nel suo genere. Infatti le altre tipologie di attività vengono bersagliate ma non con la frequenza con cui lo sono le farmacie, perché considerati negozi che dispongono sempre di denaro contante nelle loro casse.

Nella zona sono stati organizzati dalla questura i piani antirapina del modello obiettivi delicati, dove una maggiore presenza di agenti che controllano il territorio ridurrà l' incidenza e l' escalation del fenomeno. (E. Orl.)

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

