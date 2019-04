EUFORIA LAZIO

Enrico Sarzanini

ROMA Una altro passo verso il traguardo Champions. Questa sera a Ferrara contro la Spal (ore 21, Sky Sport) la Lazio vuole continuare ad alimentare il sogno quarto posto. «Ma guai a sottovalutare l'avversario» ha ammonito Simone Inzaghi alla vigilia. Un avvertimento quello del tecnico figlio di quanto accaduto lo scorso anno quando a Crotone, certi con una vittoria di entrare in Champions, i biancocelesti non andarono oltre l'1-1 salvo poi buttare tutto all'aria all'ultima giornata in casa con l'Inter. Colmato il gap con le big adesso la Lazio dovrà essere brava a vincere nei momenti decisivi e quello di questa sera a Ferrara è uno di quelli: «La Spal è una squadra molto organizzata, con un allenatore molto preparato che guida la formazione estense ormai da tre anni ha spiegato il tecnico a Lazio Style Channel -. Dovremo essere bravi e attenti, provando a svolgere una grande gara». Inzaghi teme soprattutto l'ambiente: «Quando gioca al Paolo Mazza la squadra di Semplici può contare su un tifo molto caldo e per questo dovremo prestare massima attenzione alla compagine estense». Tante la gare ravvicinate in questo finale di stagione - il 17 aprile i biancocelesti dovranno anche recuperare la gara contro l'Udinese - il tecnico è pronto a far rifiatare gli elementi non al top della forma come Correa sostituito contro l'Inter per un dolore alla schiena: «Dovrò valutare al meglio i miei uomini, non correrò rischi perché ci attendono tante partite ravvicinate. In questi due giorni ci siamo allenati bene qui a Milano, provando a recuperare forze ed energie perché dovremo disputare una partita importante». Fisicamente al top la squadra sta bene anche moralmente grazie anche alle recenti vittorie: «Abbiamo cenato tutti insieme fuori. I ragazzi stanno davvero bene e hanno recuperato dopo la gara disputata contro l'Inter».

Certo l'impiego del 3-5-2 Inzaghi va dritto per la sua strada e ripropone Luis Alberto a centrocampo al posto di Parolo. Lulic confermato a sinistra questa volta a destra ha preferito Marusic a Romulo, nel mezzo intoccabili Leiva e Milinkvovic. In avanti panchina per Correa, che lamenta ancora il fastidio alla schiena, Caicedo farà coppia con Immobile. In difesa con Strakosha in porta linea dei tre formata da Patric, Acerbi e Bastos che giocherà al posto di Radu ancora alle prese con il problema alla caviglia sinistra.

