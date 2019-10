Esulta l'avvocato Naso di fronte alla sentenza, arrivata dopo una lunga camera di consiglio, con cui la Cassazione ha accolto la richiesta delle difese e ha ribaltato la sentenza di secondo grado, senza rinvio. E così subito dopo la lettura delle sentenza della Cassazione sul processo Mafia Capitale, il legale Giosuè Naso, difensore di Carminati e Brugia, ha infatti commentato a caldo: «È una sconfitta del metodo di fare i processi del Ros di Roma e del dottor Pignatone che per fortuna non è più a capo della Procura perché fare processi alle persone sulle supposizioni, per quello che si ritiene che siano e non per quel che fanno, non mi sembra rispetto del principio di legalità. Questa sentenza ristabilisce questo principio che si era indebolito fortemente». Naso è stato il legale di Massimo Carminati nei primi due gradi di giudizio e di Riccardo Brugia in Cassazione in quello che lui stesso ribattezzo «processetto» dal punto di vista tecnico-giuridico: «Un processetto stalinista, per cui ti metto sotto indagine per quello che sei e che rappresenti e non per quello che hai fatto».(L. Loi.)

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

