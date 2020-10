Estorsioni con metodo mafioso e spaccio Arrestati 6 affiliati al clan Casamonica

Emilio Orlando

«Qua comandamo noi. Questa è zona nostra». Si presentavano così i Di Silvio ed i Casamonica alle loro vittime. Dalla brutale aggressione al Roxy bar fino ai prestiti ad usura con interessi del 100% utilizzando il metodo mafioso. Avevano tessuto una ragnatela trasversale di affari ed interessi criminali legati all'usura, allo spaccio di droga fino alle estorsioni.

Il loro spessore delinquenziale ed il potere intimidatorio erano cresciuti al punto che, nel quartiere della Romanina, la paura delle ritorsioni da parte del clan scoraggiava le vittime a denunciare ed a far partire le inchieste. Ieri mattina all'alba un'altra spallata della direzione distrettuale antimafia, nei confronti delle due famiglie sinti considerate tra le più spietate d'Italia. Un imponente blitz anticrimine della squadra mobile della questura del commissariato Romanina, ha portato in manette, Enrico, Alevino, Silvio, Anacleto e Alfredo Di Silvio insieme a Silvio Di Vitale ed Ivana Casamonica.

Per tutti gli indagati, il giudice per le indagini preliminari Clementina Forleo ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione ed estorsione aggravate dal metodo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti, usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Fra gli arrestati figura anche il nome di Enrico Di Silvio, condannato in via definitiva per la vicenda del Roxy bar avvenuta il giorno di Pasqua del 2018. Proprio dopo l'episodio di violenza avvenuto nel locale del quartiere a ridosso della via Tuscolana, sono iniziate le indagini culminate negli arresti di ieri.

Non solo estorsioni a piccoli commercianti in difficoltà e persone comuni che si erano rivolti a loro per ottenere prestiti a strozzo ma avevano trasformato le loro ville faraoniche, in via Barzilai il quartier generale dello smercio di cocaina al dettaglio. «Se domani mattina non vieni qua, te veniamo a casa», gridava al telefono Alfredo Di Silvio, ad un usurato che tardava a pagare.

