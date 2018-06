Estate Romana in 50 quartieri

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Estate Romana al via oggi, per quattro mesi, con 120 manifestazioni in più di 50 quartieri della città. Una kermesse trasversale, dal Quadraro al centro storico, da Balduina a Centocelle. Si potrà incontrare Caravaggio o Trilussa tra le vie del centro con le visite guidate teatralizzate o godersi una passeggiata nella natura ascoltando brani di romanzi o poesie di Librotrekking urbani. E ancora, dal jazz all'opera, dal rock all'etnico, la musica è protagonista con Village Celimontana e i concerti di Villa Ada. Domenica 24 giugno l'appuntamento alla Basilica dell'Ara Coeli per il concerto I have a dream, in ricordo di Martin Luther King. Per gli appassionati di cinema c'è solo l'imbarazzo della scelta con Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione, le rassegne dell'Isola Tiberina, il Teatro all'aperto Ettore Scola, l'arena estiva gratuita della Casa del Cinema. Il Teatro dell'Opera di Roma che quest'anno metterà in scena Rigoletto di Verdi.Info www.estateromana.comune.roma.it e social