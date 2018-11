Estate di San Martino con tuffi e tintarella

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiLa capitale dell'estate di San Martino è senz'altro Napoli. Qui, da ieri, in tanti prendono tranquillamente il sole rinvigorendo la tintarella, mentre i turisti che affollano il lungomare si fanno rapire dai tuffi e dal bagno in mare dei napoletani e li imitano mettendosi sugli scogli a torso nudo. Sole, temperature che sfiorano i 24 gradi, cielo azzurro e mare pulito oltre che caldo, tutt'altro che autunnale: fino a giovedì gran parte d'Italia vivrà un autentico scampolo d'estate. Meglio goderne, perché poi da venerdì il clima stabile e soleggiato lascerà nuovamente il posto a temperature più adeguate al periodo, oltre che a nuove piogge.L'estate di San Martino fa miracoli anche per il turismo straniero, con alberghi (oltre che ristoranti) ancora pieni e attrazioni museali che fanno da cornice al bel tempo. Eccezion fatta per il Nord-Ovest (soprattutto la Liguria) e la Sicilia orientale, «ci attende una settimana decisamente tranquilla, caratterizzata da un clima eccezionalmente mite», dicono gli esperti del Centro Epson-Meteo. Ieri quindi è stato soltanto il primo di una serie di giorni dove le temperature saliranno ancora (pure di 5 gradi). Sulle Alpi lo zero termico si porterà tra i 3500 e i 4000 metri di quota, un livello tipico da piena estate. A fare da guastafeste, soprattutto tra sabato e domenica, le correnti più fredde provenienti dai Balcani, che soffieranno da oriente investendo per prime le regioni adriatiche.