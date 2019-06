ESTATE BESTIALE

Giammarco Oberto

Sono la piaga di quest'estate. Voraci e insaziabili, attaccano meli, peri, kiwi, peschi, ciliegi, albicocchi, ma anche zucche, lamponi, le piante da vivaio e alberi con la corteccia tenera, betulle, frassini, pioppi e robinie.

Dal Piemonte al Friuli, dalla Lombardia all'Emilia, non c'è coltivazione che non sia stata presa d'assalto dall'insetto alieno arrivato dall'Asia. Il nome scientifico è Halyomorpha halys, originaria di Taiwan, Cina e Giappone. Cimici asiatiche, la chiamiamo: si sono diffuse improvvisamente a causa delle alte temperature di questi giorni, infestano a sciami anche le case: si posano su porte, muri, parabrezza delle auto. Se schiacciate puzzano, ma questo è il meno. È il flagello delle campagne del nord Italia, dove ha già causato danni al 15% dei raccolti, ma secondo la Coldiretti può arrivare a distruggere il 40% delle coltivazioni. Perché è estremamente prolifica - deposita una media di 400 uova due volte all'anno - ed è difficile da debellare. Qui non ha antagonisti naturali e per ora gli agricoltori possono difendersi solo con protezioni fisiche, come reti a difesa dei raccolti. «È solo l'ultimo dei parassiti alieni che con i cambiamenti climatici hanno invaso l'Italia e che hanno già provocato all'agricoltura danni stimabili in più di un miliardo di euro».

All'emergenza cimice asiatica la Coldiretti chiede di dare la massima priorità. La commissione Agricoltura del Senato ha già approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il governo ad accelerare l'iter per importare e immettere nel nostro ecosistema l'antagonista naturale della cimice: la vespa samurai, giapponese pure lei.

Martedì 11 Giugno 2019

