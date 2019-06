Esplosione su uno yacht gravi 3 persone a Fiumicino

Mario Monte

Esplode uno yacht a Fiumicino. Paura nella zona del vecchio faro per tre persone rimaste ustionate. E' successo ieri sera alle 19:20, in Via del Faro, mentre la barca era nella zona di rimessaggio. Ad esplodere dopo essere andata a fuoco, è stata un'imbarcazione privata, un cabinato da pesca di circa 6 metri. Sul posto sono arrivati due elicotteri, tre ambulanze, ma anche Carabinieri e vigili del fuoco.. I tre feriti erano a bordo dell'imbarcazione al momento dell'esplosione. Secondo quanto appreso, le persone coinvolte avrebbero riportato ustioni su braccia e addome, apparentemente non gravi e una volta soccorsi, sono state trasportate in eliambulanza al Sant'Eugenio di Roma, dove sono al momento sotto osservazione. Al momento, non ci sono conferme, ma la causa dell'incidente sembra possa essere ricollegata ad un ritorno di fiamma a bordo, durante le fasi di rifornimento di carburante. Sempre ieri a Fiumicino ma nella mattinata, tre imbarcazioni ormeggiate sul Tevere sono state danneggiate nel cantiere navale Sea Cloud. Sono così intervenuti i Vigili del fuoco, insieme a due autobotti e il carro autoprotettori.

La squadra dei vigili coinvolta, ha così iniziato e portato a termine l'operazione di spegnimento del fuoco delle tre imbarcazioni. Delle tre barche coinvolte, due, una da 8 metri e l'altra di 4, sono affondate; la terza sempre di 8 metri, sembra sia stata salvata. Fortunatamente, non ci sono persone rimaste ferite o intossicate.

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA