Esplosione in Comune, morto Eleuteri

Non ce l'ha fatta Vincenzo Eleuteri, delegato del sindaco di Rocca di Papa, ferito nell'esplosione del palazzo comunale qualche giorno fa. L'annuncio del decesso lo ha dato l'Asl Roma 2. L'uomo si trovava ricoverato ai Grandi ustionati del Sant'Eugenio di Roma. «Nella serata - scrive la Asl Roma 2 - si è spento il signor Eleuteri Vincenzo, delegato del sindaco del Comune di Rocca di Papa. La permanenza prolungata a contatto con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell'incendio avevano determinato un grave danno alle vie respiratorie».

«Siamo scioccati da una tragedia che tocca tutti e in particolare chi conosceva Eleuteri», scrive il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. Domai bandiere a lutto in consiglio regionale.

Rimangono invece gravi ma stazionarie le condizioni del sindaco, mentre altre due persone attualmente ricoverate nell'ospedale, ferite in modo più lieve saranno dimesse una domani e l'altra in settimana. Nei giorni scorsi era stata dimessa dalla terapia intensiva anche la bambina di 5 anni rimasta ferita.

Per quanto riguarda le indagini per l'esplosione che ha coinvolto municipio e scuola elementare, la procura di Velletri ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati di un geologo, del titolare della ditta di Frosinone che stava effettuando i lavori e del fratello, esecutore dell'operazione.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA