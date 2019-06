Esplodono Comune e scuola 10 feriti, grave bimba di 5 anni

Il forte odore di gas e qualche istante dopo un terribile boato, vetri che esplodono in mille pezzi, crolli, fiamme e feriti. Terrore nel centro storico di Rocca di Papa, ai Castelli Romani, dove ieri si è verificata una forte esplosione che ha coinvolto il palazzo del Comune. Dipendenti, consiglieri e cittadini sono scappati dall'edificio del Municipio e si sono riversati in strada. Paura anche nella vicina scuola dell'infanzia dove si sono rotti i vetri delle finestre e sono caduti calcinacci. Una bambina di 5 anni è stata trasportata in gravi condizioni dal 118 all'ospedale Bambino Gesù per un trauma facciale e cranico. Altri due sono stati medicati al pronto soccorso. Una decina i feriti, c'è anche il sindaco Emanuele Crestini: ha riportato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle mani. Sotto la lente il cantiere di una ditta privata che stava effettuando dei lavori di scavo proprio davanti all'edificio. Forse è stata danneggiata una tubatura e il gas si è incanalato fino all'altezza dei palazzi coinvolti.

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

