Esplode un B&B al Quirinale

Mattinata di paura in via XX settembre, nel pieno centro di Roma. Una fuga di gas - è questa l'ipotesi più probabile al momento - ha provocato un'esplosione che ha semidistrutto un appartamento al terzo piano di un palazzo non lontano dal Quirinale. Soltanto per un caso fortuito nessuno è rimasto ferito: in una stanza dell'abitazione, adibita a bed&breakfast, dormivano quattro turisti americani che nella mattinata di lunedì avevano deciso di fare una gita e che non si trovavano nella struttura per questo motivo.

Sul posto, alle 13.30 circa, sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri: lo scoppio ha abbattuto le pareti interne all'appartamento che è stato dichiarato inagibile. In corso il sopralluogo da parte dei pompieri per capire se ci siano stati danni anche il resto del palazzo, che intanto è stato evacuato in via precauzionale. I carabinieri invece stanno svolgendo accertamenti per verificare la regolarità delle autorizzazioni della struttura ricettiva e se gli ospiti fossero stati registrati come prevede la legge. Il boato causato dall'esplosione è stato sentito a centinaia di metri di distanza tanto che molte persone si sono avvicinate al palazzo temendo che fosse accaduto il peggio per chi si trovava all'interno.

