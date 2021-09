Esplode la casa, anziano muore sotto le macerie

Un boato, all'improvviso, in tarda mattina. Una casa a due piani che si affloscia su se stessa. La ricerca disperata sotto le macerie di un anziano che secondo i vicini era in casa. E nel pomeriggio la speranza che finisce con il recupero del corpo: Nello Balestracci, pensionato di 88 anni, è rimasto vittima dell'esplosione avvenuta ieri a Filattiera, un piccolo comune della Lunigiana.

I vigili del fuoco di Massa Carrara, aiutati da squadre provenienti da Firenze e dal gruppo cinofili, hanno scavato tra le macerie per quasi sette ore prima di ritrovare il corpo senza vita dell'anziano, proprietario della palazzina. Il cadavere è stato trovato carbonizzato: particolare che avvalora l'ipotesi dei soccorritori secondo cui all'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas.

