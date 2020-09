Esmo 2020, ecco le novità in oncologia

MADRID- Studi sulle nuove terapie per il tumore al polmone a pccole cellule e poi su sarcoma e ovaio saranno presentati al Congresso europeo di oncologia ESMO 2020, che si apre in forma virtuale tra qualche giorno. In particolare PharmaMar presenterà alcune ricerche sulla lurbinectedina in pazienti con tumore al polmone, che hanno ricevuto una precedente chemioterapia a base di platino e ricadute 90 e 180 giorni, dopo averla completata e sono quindi candidati al ri-trattamento con platino. Per il sarcoma dei tessuti molli, invece, si attendono le comunicazioni sul farmaco trabectedina in combinazione con l'immunoterapia (durvalumab) in pazienti pretrattati e anche in con nivolumab in pazienti con sarcoma dei tessuti molli metastatico o inoperabile, dopo il trattamento con antraciclina. Per quanto riguarda il cancro ovarico ricorrente verranno presentati i dati dello studio InovatYon (trabectedina in combinazione con la doxorubicina PLD). Nel corso del Congresso sarà dato ampio spazio, inevitabilmente, anche al legame tra Covid-19 e malattie oncologiche e all'impatto sulle terapie.

(A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA