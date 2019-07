Esibizione a sorpresa ieri mattina all'aeroporto Leonardo da Vinci, dove i passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 sono stati coinvolti in una inaspettata iniziativa di intrattenimento culturale, organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I viaggiatori, infatti, hanno potuto assistere tra i desk per l'accettazione ai voli internazionali ad una performance con il Maestro Antonio Pappano al pianoforte, accompagnato al violoncello da Luigi Piovano. Per l'occasione Sir Pappano ha suonato con un pianoforte a coda allestito appositamente dalla società di gestione al centro della hall del Terminal 3. Entusiasti i numerosi passeggeri presenti, tra cui anche molti turisti stranieri, che hanno potuto ascoltare e riprendere con smartphone e tablet i tre brani della letteratura per pianoforte e violoncello eseguiti dal duo d'eccezione.

Alla Sonata in fa maggiore n. 1 op. 2 del compositore barocco Benedetto Marcello, Pappano e Piovano, hanno accostato due brani del francese Camille Saint-Saens, compositore romantico amante dei viaggi e molto legato alla città di Roma. Il primo è stato Il cigno, brano tratto da Il Carnevale degli Animali. Sempre del compositore francese è stato eseguito l'Allegro Appassionato op. 43. Tra gli ospiti che hanno assistito al concerto, tra gli altri, l'ad di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA