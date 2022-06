Esce per andare a scuola, 18enne sparita da 5 giorni

è uscita di casa per andare a scuola, la mattina di martedì 31 maggio. Aveva con sè solo 5 euro, codice fiscale e cellulare. Da allora è scomparsa nel nulla. E il cellulare è muto. Sono ore di angoscia per i famigliari di Basma Afzaal, 18enne di origini pakistane e residente a Galliera Veneta, in provincia di Padova. Quel giorno a scuola, l'istituto professionale di Castelfranco Veneto (Treviso), non è mai arrivata.

Basma avrebbe preso l'autobus per Castelfranco, poi sarebbe stata vista in un bar vicino alla stazione delle corriere, alle 9,30. Quello stesso giorno, verso la mezzanotte, i genitori hanno fatto la segnalazione ai carabinieri, che ora stanno indagando. Le prefetture di Padova e Treviso hanno fatto scattare il protocollo per le persone scomparse. Dall'inchiesta finora non sono emerse ombre nella vita della giovane né in quella della sua famiglia. Il cugino ha fatto un appello su facebook: «Aiutateci, chi ha informazioni chiami i carabinieri».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA