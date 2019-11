Esami balistici nel bar di Cinecittà per stabilire chi ha ucciso Proietti

Emilio Orlando

Davanti al bar di via Ciamarra c'è una folla silenziosa. In molti si avvicinano alla figlia di Zhou per portare la solidarietà. Altri parlano con i poliziotti della scientifica incaricati dal pm per le perizie balistiche all'interno del locale. Test che dovranno portare a risolvere il caso e capire chi ha sparato, uccidendolo, a Proietto.

Dalle filmati delle telecamere emerge una novità: non è stato lasciato solo a difendersi il cittadino cinese di 50 anni durante la rapina in cui è morto il ladro, Ennio Proietti. Anche dei clienti presenti sarebbero intervenuti nella colluttazione: il titolare ha reagito davanti ai due rapinatori che erano armati e anche i clienti lo hanno supportato. Poi il tragico epilogo con un rapinatore morto. Ieri durante gli accertamenti balistici si cercherà di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e la traiettoria degli spari. L'accertamento tecnico è stato disposto dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia alla luce del fatto che le immagini di un video delle telecamere di sorveglianza che ha ripreso la colluttazione non sono risultate sufficienti a stabilire in che modo sia partito il colpo di pistola fatale per Proietti.

Al momento i pm procedono per il reato di tentato omicidio e il titolare della tabaccheria, ricoverato in ospedale, non risulta indagato. L'arrestato non è stato ancora ascoltato dagli inquirenti. Un secondo bandito, Enrico Antonelli, 58 anni, è stato arrestato. L'uomo nel 1999 fu già coinvolto nel ferimento del maresciallo dei carabinieri Marco Coira.

Coira, quel giorno libero dal servizio, era stato raggiunto da due colpi di pistola e preso a calci, perché intervenuto sbarrando la strada ai rapinatori entrati in azione in un supermercato alla periferia della Capitale. Aveva un curriculum criminale anche Ennio Proietti, il rapinatore morto: condannato a 30 anni di carcere per il sequestro del re del caffé Giovanni Palombini, faceva parte di un clan che negli anni 70 era dedito a sequestri, rapine, furti. Un clan, quella dei pesciaroli, che consumò una faida violenta con la Banda della Magliana e uscì sconfitto: loro uccisero Franco Giuseppucci, ma poi vennero uccisi quasi tutti.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

