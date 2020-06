Esame con l'Atalanta Inzaghi: «Ma noi abbiamo più fame»

Enrico Sarzanini

Finalmente si riparte, ma per la Lazio arriva subito l'esame Atalanta. La squadra di Gasperini nel recupero contro il Sassuolo ha confermato di essere una macchina da gol e Inzaghi sa bene che per tenere il passo della Juventus servirà una prestazione di livello: «E' una squadra molto organizzata ed ha grandi individualità. Per noi sarà in ogni caso un banco di prova molto importante». Orobici senza Gasperini in panchina, squalificato per un turno, il tecnico biancoceleste deve fare i conti con una mini emergenza: «Mancheranno certamente Lulic, Luiz Felipe, Marusic e Leiva. Senad penso che lo riavremo solo nella prossima stagione. Per il resto speriamo di recuperare Marusic per la Fiorentina, per Luiz Felipe e Leiva bisognerà aspettare di più». In difesa Patric farà le veci di Luiz Felipe mentre Jony agirà sulla fascia sinistra al posto di Lulic. A centrocampo Cataldi in vantaggio su Parolo, in attacco è lotta a due tra Correa e Caicedo per il posto al fianco di Immobile. Nonostante le tante assenze Inzaghi resta comunque fiducioso: «La preparazione è finalizzata ad affrontare nel migliore dei modi queste 12 partite in 40 giorni. Proveremo a farci trovare pronti». Resta la gioia di un ritorno in campo che ad un certo punto sembrava impossibile: «Abbiamo tutti vissuto momenti difficili. Personalmente c'era tanta apprensione anche per i miei genitori che vivono a Piacenza, una delle zone più colpite dall'epidemia». Rispetto alla Lazio che quasi quattro mesi fa ha giocato l'ultima partita le incognite sono maggiori. «In quel momento avevamo tante certezze ma non le abbiamo perse anche se non sarà facile ricominciare». Ieri infine circa 500 tifosi si sono dati appuntamento fuori ai cancelli di Formello per salutare la squadra prima della partenza per Bergamo.

