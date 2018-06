Errani punita dal Tas: 10 mesi di stop E l'azzurra: «Ingiusto, penso al ritiro»

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Dall'immensa gioia della semifinale di Parigi di Marco Cecchinato al dramma di Sara Errani. Il tennis italiano in quattro giorni passa dalle stelle alle stalle. Ieri il Tas (Tribunale arbitrale dello sport) di Losanna ha inaspettatamente punito l'azzurra Errani con 10 mesi di squalifica, sovvertendo il precedente stop di 2 mesi che l'italiana aveva già scontato. Una brutta storia di doping che sembrava ormai superata. Sara era stata squalificata dalla Federazione internazionale per aver violato il codice antidoping (positiva al letrozolo) e si era difesa spiegando che aveva ingerito la sostanza dopante involontariamente e nei tortellini cucinati dalla mamma romagnola. Era stata creduta. Scontata la squalifica, sembrava tutto finito e invece la Nado Italia ha fatto ricorso contro la sentenza, ritenuta troppo blanda. Così il Tas si è pronunciato (con notevole ritardo, rispetto alla prima sentenza) e ha allungato la squalificata dell'italiana fino a dieci mesi.Proprio sul ritardo del Tas è intervenuto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi: «Sentenza iniqua e fuori tempo, che arriva sei mesi dopo la data che lo stesso organo giudicante aveva annunciato. Si tratta di una grave violazione dei diritti dell'atleta che si è vista privata della serenità necessaria a svolgere la sua professione di tennista ormai da un anno e mezzo. Il tutto per una sostanza che lo stesso Tas ha valutato involontaria».Durissima la reazione di Sara Errani. «Sono davvero nauseata da questa vicenda. Trovo una profonda ingiustizia e la voglio gridare a testa alta, perché so di non aver più niente da rimproverarmi. Non so se avrò la forza e la voglia di rigiocare a tennis dopo tutto ciò. Questo aumento di squalifica lo trovo una vergogna», lo sfogo, via twitter, dell'azzurra.«Non ho mia assunto nessuna sostanza dopante in tutta la mia vita - insiste la tennista - amo troppo questo sport per fare una cosa del genere».riproduzione riservata ®