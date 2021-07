Eroe dei due mondi, Chris Pratt si sdoppia nel blockbuster d'azione La guerra di domani (su Amazon Prime Video), che lo vede impegnato quasi contemporaneamente nel passato e nel futuro per respingere un'invasione aliena. Sul set con lui il Premio Oscar J.K. Simmons e Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale)».

La scena più adrenalinica?

«Ci siamo buttati da un aereo per tre giorni di fila dal cielo di Miami per girare la sequenza iniziale, con riprese sott'acqua. Divertente, certo, ma che faticaccia».

Il film mostra l'arruolamento forzato dei giovani nei conflitti armati. Non è solo pura evasione.

«Mi vengono in mente il Vietnam o la Seconda Guerra Mondiale quando ragazzini di 18 anni venivano buttati sul campo e costretti a diventare uomini. Nella versione del 2051 della storia, gli adulti sono tutti morti e i soldati hanno meno di 30 anni, il che fa riflettere».

Lei è il supereroe de I guardiani della Galassia ma il pubblico non l'ha visto mai così in forma.

«Mi sono allenato come mai in vita mia, sembravo un cane a cui rifilano una medicina mimetizzata in un hamburger. Ovviamente il ruolo mi elettrizzava, ma non sapevo quanta fatica mi sarebbe costato. Ma non mi lamento: per la maggior parte è stato divertente ed eccitante».

Ormai sarà abituato a combattere mostri col green screen, vero?

«È diventata la mia specialità dimenarmi come un pazzo per qualcosa che non vedo e che devo tirar fuori dalla mia immaginazione, mentre cerco di non sembrare un idiota totale. Meno male che gli effetti speciali poi fanno sembrare tutto molto figo».

