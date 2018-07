Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ernesto De FranceschiTornava dal concerto di Roger Waters di sabato sera a Roma la famiglia morta ieri nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 6 mesi, Pier Emilio, erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, sulla quale viaggiavano, è stata tamponata da un van. I tre sono rimasti intrappolati nelle lamiere e sono morti praticamente sul colpo. L'incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli compreso tra Ceprano e Pontecorvo (Frosinone), in direzione di Napoli.Sabato sera la coppia era andata al concerto di Roger Waters e ieri mattina, dopo essersi preparati, avevano intrapreso il viaggio verso casa. Stanislao era figlio di un noto giornalista calabrese, Pier Emilio Acri, deceduto nel 2015. Era anche stato candidato a sindaco (con il Movimento 5 stelle) per il Comune di Rossano: è arrivato al ballottaggio ma non è stato eletto. Una vicina di casa racconta: «Li ho visti tre giorni fa mentre partivano per la capitale. Una breve vacanza e, nel frattempo, sarebbero andati sia ad una visita al Bambin Gesù per il figlioletto, sia al concerto di Roger Waters». Infatti la polizia stradale ha ritrovato, nell'auto schiacciata, i biglietti del concerto. La moglie, invece, dopo la nascita del figlio, aveva lasciato il lavoro da impiegata e faceva la mamma a tempo pieno.Sul posto si sono portati diversi mezzi dell'Ares 118, fra cui anche un'eliambulanza. Purtroppo tutto si è rivelato inutile: nemmeno per il piccolo Pier Emilio c'è stata possibilità di salvezza. Il corpicino è rimasto incastrato sul seggiolino. Tra i rottami è emerso anche il passeggino. La notizia della morte della famiglia Acri ha destato molta emozione a Rossano Calabro, dove papà Stanislao e mamma Daria era molto conosciuti.riproduzione riservata ®