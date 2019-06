Ernesto De Franceschi

Sarà un'estate in rosa. Da giugno a settembre oltre 2mila ore in diretta, 200 in studio e 50 notti di Calciomercato - L'originale con Bonan, Di Marzio e Fayna. E fanno il loro debutto su WhatsApp le notizie di Sky Sport 24, dal calciomercato ai motori. Anche nell'anno in cui non si giocano Mondiali o Europei, Sky Sport cala l'asso con il campionato del mondo di calcio femminile che si scatta domani in Francia. Le donne, quindi, avranno un ruolo fondamentale nelle trasmissioni, con le 52 partite live (di cui 37 in esclusiva) del mondiale femminile, dove l'Italia torna a giocare dopo 20 anni. Ma non solo, sarà un'estate all'insegna delle storie di «Buffa racconta». «1984, ho visto Maradona» sarà invece lo speciale di Matteo Marani sul Pibe de Oro. I motori - con Formula Uno, MotoGp e SuperBike -, il basket - con le Finals Nba, gli Europei femminili e Mondiali maschili -, il tennis - con il Roland Garros e l'Us Open su Eurosport e Wimbledon - e il ciclismo - con Tour de France e Vuelta a Espana - arricchiranno l'offerta.

Durante la presentazione ieri nel quartier generale Sky di Rogoredo l'executive Vice President di Sky Sport, Marzio Perrelli, ha salutato gli ospiti, mentre il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha spiegato «come avviene già da tempo in tanti altri Paesi del mondo, finalmente, anche in Italia dal 7 giugno si parlerà di due mondiali di calcio, quello maschile e quello femminile». E ci sono anche delle novità. Su tutte il debutto delle news di Sky Sport 24 su WhatsApp, che presto dovrebbero arrivare anche su Telegram.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

