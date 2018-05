Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ernesto Bassignano *Umberto Bindi avrebbe compiuto 86 anni domani. Ebbene i suoi amici ed estimatori celebreranno il mitico compositore genovese con un grande concerto. La cantante Stefania D'Ambrosio, ex vocalist e amica di Bindi e l'ex tastierista maestro Michele Micarelli, con un grande ensemble, saranno i protagonisti di un colorato ed esaustivo recital che vedrà rivisitato l'enorme repertorio internazionale dell'artista, autore di pezzi immortali come Il nostro concerto, Il mio mondo, La musica è finita e Arrivederci. Anche io sarò presente, in qualità di ospite canoro, insieme a Vittorio De Scalzi, leader dei New Trolls. Sarà la serata di un altro grande estimatore della musica di Umberto: Pippo Baudo che nel '96 tentò, riportandolo tardivamente a Sanremo di non consegnarlo all'oblio.*cantautore, scrittore, giornalistaViale P. De Coubertin, domani alle 21, 15 euro, www.auditorium.com