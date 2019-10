Erika beve, si sente male e muore in discoteca

Una serata con gli amici in discoteca, poi il malore all'interno del locale poco dopo le 4 del mattino, forse a causa di un cocktail di droghe e alcol, e la perdita di coscienza dalla quale non si è più risvegliata: è morta così una 19enne livornese, Erika Lucchesi.

A nulla sono serviti i tentavi di rianimarla, con tre manovre salvavita durate 40 minuti. Erika era una dei tanti giovani che avevano deciso di festeggiare il sabato sera nella discoteca Jaiss di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze): un tempio storico della musica techno di grande firma, noto già negli anni Novanta, che ora è stato posto sotto sequestro. Nella serata incriminata era in programma il re-opening party del locale, con in consolle importanti dj del panorama toscano e nazionale.

Intorno alle 4.15 il malore, Erika è caduta a terra tra la pista da ballo e i bagni. Immediata la chiamata al 118, sul posto sono arrivate un'automedica e due ambulanze. Inutili le manovre salvavita che le sono state praticate all'interno del locale tra lo sgomento degli avventori della discoteca. Al locale sono immediatamente arrivati anche i genitori della giovane. La madre ha accusato un malore ed è stato necessario un nuovo intervento dell'ambulanza. (M.Lan.)

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

