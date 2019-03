EREDITÀ SORDI

Luca Calboni

Tutti assolti. «Il fatto non sussiste». Non c'è stato nessun raggiro ai danni di Aurelia Sordi, la sorella del mitico Albertone. Il giudice della settima sezione penale del Tribunale monocratico di Roma Maria Elena Mastrojanni ha assolto tutti i nove imputati nel processo: il notaio Gabriele Sciumbata, gli avvocati Francesca Piccolella e Carlo Farina, il factotum peruviano della famiglia Sordi Arturo Artadi e i cinque dipendenti di villa Sordi.

La donna, morta a 97 anni nell'ottobre 2014, aveva effettuato una donazione da diversi milioni di euro al personale di servizio della famiglia Sordi: stando all'accusa la firma delle carte sarebbe avvenuta quando l'anziana mostrava già i segni di demenza degenerativa. Per questo si è ipotizzato che la servitù, guidata dal factotum Artadi, avesse spinto Aurelia Sordi verso la firma. Il pm Eugenio Albamonte aveva ipotizzato per i 9 imputati i reati di circonvenzione di incapace e ricettazione.

«Accettiamo e rispettiamo la sentenza un conto però sono le donazioni ai domestici, un conto è l'impugnativa del testamento- ha affermato l'avvocato della famiglia Sordi, Andrea Maria Azzaro -. La partita al tribunale civile è ancora da giocare». La sentenza della Procura di Roma poi conferma la validità del testamento della sorella dell'attore, che aveva destinato il patrimonio della famiglia - stimato in oltre 30 milioni di euro - alla Fondazione Museo Alberto Sordi.

La battaglia sulla grande eredità di Alberto e Aurelia comincia nel 2013, quando una segnalazione di una banca fa scattare l'inchiesta della procura. Nel 2014 il pm Albamonte formula la richiesta di rinvio a giudizio per 10 persone: oltre ai 9 assolti era presente anche il nome di Luna Zavala Salinas, moglie dell'autista e factotum della famiglia Sordi Artadi che nel frattempo è deceduta. Lo stesso Arturo Artadi si è sempre difeso da qualsiasi accusa: in una nota scritta il giorno della morte di Aurelia Sordi è riportato come, per il factotum di origini peruviane, «lei e Alberto sono stati per me come dei nonni, quasi dei genitori. Mi hanno fatto venire dal Perù che avevo appena diciotto anni e mi hanno insegnato tutto».

