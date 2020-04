Erba incolta e rovi: in due mesi le ville e i parchi storici di Roma si sono trasformati in una giungla. Dalle maestose Villa Ada e Villa Pamphili ai giardini minori della capitale la natura ha preso il sopravvento, crescendo a dismisura e senza alcun controllo. L'erbaccia ha invaso i sentieri pedonali, scacalvato cancelli, segnaletica e panchine. E anche nei parchi con giochi e giostre per bambini l'incuria regna sovrana: per raggiungere scivoli e altalene in alcuni casi bisogna oltrepassare erba alta fino a un metro. Durante il periodo di chiusura per l'emergenza coronavirus infatti la manutenzione delle aree verdi della capitale è stata ridotta all'osso. Un po' di pulizia qua e là, qualche sfalcio e rasatura dei prati, ma nel complesso i parchi sembrano versare in un vero e proprio stato di abbandono. E anche la sicurezza, in queste condizioni, viene meno. Nella fase 2 però dovrebbero riaprire.(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA