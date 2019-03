Eravamo tre

amici al bar

TEATRO ROMA

Gianfranco D'Angelo (nella foto), Sergio Vastano e Tonino Scala commedia scritta e diretta da Mario Scaletta. Al bar tre amici, nell'attesa del quarto che non arriva, ingannano il tempo con le chiacchiere: politica, donne, sport e la formazione ideale della squadra del cuore.

Via Umbertide 3, da domani al 24/03, bigl.

25 euro, 067850626

www.ilteatroroma.it

Il giovane Riccardo

TEATRO DE' SERVI

Scritto e diretto da Alberto Fumagalli, vincitore di Pillole Under_25 2017 per la compagnia bergamasca Les Moustaches. Ispirato all'opera shakespeariana, Riccardo III, lo spettacolo racconta delle difficoltà di Riccardo nell'affrontare la vita, condizionato da una malformazione e dal difficile rapporto con la madre.

Via del Mortaro 22, da oggi a mercoledì, bigl.

16 euro, 0632651546

Frammenti Omaggio a

Pina Bausch

MARGUTTA FOOD&ART

44 fotografie bianco e nero e colore, di cui due ritratti di Pina Bausch, e immagini di diversi spettacoli. È l'omaggio di Ninni Romeo a 10 anni dalla morte della grande coreografa tedesca.

Via Margutta 118, vernissage giovedì alle 19, fino 11/05 0632650577

© RIPRODUZIONE RISERVATA