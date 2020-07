Erano diventati il terrore dei frequentatori della movida trasteverina. La baby gang che si muoveva nel dedalo di strade del rione di Trastevere era composta da due ragazzini minorenni e da una loro coetanea. Tutti e tre studenti di scuola superiore dalla doppia vita. In pochi giorni avevano messo a segno due rapine aggravate, un furto con strappo e una tentata rapina nei confronti di alcuni minorenni ed in un caso addirittura di maggiorenni.

Nonostante la giovanissima età tutti i componenti della banda erano spregiudicati e non esitavano e picchiare e minacciare le loro vittime quando queste opponevano resistenza o provavano a reagire. L' incubo per il quartiere è finito ieri mattina all'alba quando i carabinieri li hanno arrestati e li hanno portati in due strutture per minorenni. Infatti gli investigatori della compagnia hanno ascoltato i racconti di tutte le vittime ed hanno trovato la conferma alle loro parole con l'analisi degli impianti di videosorveglianza della zone dei tabulati di traffico telefonico e telematico degli indagati che ha consentito di collocare temporalmente i tre giovani sulla scena del crimine. Alle vittime avevano rapinato vari effetti personali, come telefoni cellulari, borse e 2.000 euro in contanti.(E. Orl.)

