Erano a bordo di un'automobile senza assicurazione, per questo quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt si sono dati alla fuga. Ma i militari, dopo un inseguimento di undici chilometri, li hanno fermati e arrestati. Si tratta di due ragazzi di 25 e 26 anni, entrambi con precedenti e di origini bosniache. I due sono stati notati aggirarsi su una Skoda Fabia con fare sospetto dai carabinieri della stazione San Paolo, impegnati in un servizio di controllo a via Giustiniano Imperatore, che quindi hanno chiesto al conducente di fermarsi, ma quello ha dato gas all'auto e si è messo in fuga. Nel corso dell'inseguimento sono intervenute anche altre pattuglie dei carabinieri mentre il ragazzo alla guida della Skoda, che aveva come meta il campo di via Luigi Candoni, ha imboccato il raccordo anulare e ha più volte compiuto manovre spericolate e pericolose causando anche un tamponamento a un mini-suv guidato da una 59enne fortunatamente rimasta illesa. Arrivati all'uscita «Parco de Medici», i due in fuga sono riusciti a entrare nel campo e si sono dileguati a piedi, mentre le pattuglie dei carabinieri sono stati raggiunti da una sassaiola: una 22enne li ha presi di mira da dentro il campo, ma i militari sono riusciti a schivare il lancio. Dopo poco, a seguito di ricerche, i due ragazzi sono stati fermati nell'area boschiva vicina e la macchina è stata sequestrata perchè sprovvista di copertura obbligatoria assicurativa. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

