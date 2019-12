Era un'ex officina. Oggi è il restaurant cocktail bar Spica. Come la stella principale della costellazione della Vergine, segno zodiacale della chef indiana Ritu Dalmia co-titolare, con Viviana Varese, del nuovo locale in via Melzo, a Milano.

Allegro, informale e dotato di ampie vetrate, colpisce per l'imponente bancone affidato alla direzione del bartender Nicolò Rapezzi. Che, oltre a preparare classici, propone una selezione di cocktail signature (da 8 a 13 euro) simile per facilità di bevuta e tenore alcolico a un bicchiere di vino (tutti tra i 12 e i 16 gradi). Dalle 18.30 alle 21 insieme al drink viene servito un cestino con popcorn, taralli e olive. Non vi basta? Chiedete il menù della cucina: potete assaggiare tutti i piatti in versione tapas (2 euro a piattino). (N.Cav.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

