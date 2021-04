Era il testimone chiave in un processo per spaccio di droga. Ma, dopo un pestaggio con mazza da baseball, minacce ed estorsioni per avere un risarcimento danni, lo avevano costretto a ritrattare le accuse nei confronti della 45enne Ornella Baldi. La donna infatti era stata indicata dal teste come la persona che gli aveva ceduto una dose di droga nella piazza di spaccio nel quartiere Bastogi.

Le vessazioni e gli atti intimidatori nei confronti del giovane testimone si erano verificati non solo nella sua abitazione (da dove era stato costretto ad andare via) ma anche nei corridoi del tribunale di piazzale Clodio davanti l'aula del processo dove è stato anche preso a sputi. La vittima era stata così convinta ad assecondare gli aguzzini, così in aula ha ritrattato tutte le dichiarazioni che aveva reso in fase di indagine.

Credeva di chiudere definitivamente la vicenda. Invece la banda di estorsori composta da Ornella Baldi, Simone De Valeri (di 45 anni), Oussama Sahnoune (23) e da Tomy Palmieri (33), si è ripresentata chiedendogli un risarcimento in denaro e picchiandolo con una mazza da baseball nel parcheggio di un ipermercato di via di Torrevecchia. Gli arrestati dovranno rispondere del delitto che punisce chi, con violenza e minaccia, costringe taluno a commettere un reato. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 05:01

