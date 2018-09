Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era il suo ultimo processo. Assolto. Clemente Mastella, ex ministro della Giustizia, ha avuto giustizia ma ben 13 anni dopo le accuse di essere un truffatore ai danni dello Stato.L'attuale sindaco di Bevenento non è un mariuolo: nel senso che Mastella è stato assolto dall'accusa di malversazione (per la vicenda di contributi per l'editoria al giornale di partito, l'Udeur) mentre si è prescritta quella di truffa ed appropriazione indebito.Proprio a Leggo, qualche mese fa, l'ex leader dell'Udeur ha rivelato di aver avuto un infarto (scoperto per caso) dopo un'altra assoluzione per quelle accuse di contiguità con la malavita (che coinvolsero pure sua moglie Sandra, all'epoca presidente del Consiglio regionale della Campania). Non era vero niente. Però l'Udeur fu sciolto e Mastella si dimise da ministro. Tredici anni di ritardo sono troppi. Per qualsiasi sentenza.