Era il maggio 1918 quando, su quello che per un decennio era stato il Teatro Apollo e poi il Cines, venne issata una nuova insegna: Teatro Eliseo. È così che inizia la storia del più giovane dei teatri romani, che oggi apre i festeggiamenti della Stagione del centenario. A inaugurare il Prologo, già oggi, uno dopo l'altro sono Arcangelo Iannace in Kamikaze napoletano (18-26 settembre); Ogni bellissima cosa, sul tema sulla depressione, di Duncan MacMillan e Jonny Donahoe, con Carlo De Ruggieri (18 settembre-7 ottobre); e Medea per strada, spettacolo itinerante a bordo di un furgone in movimento, ideato da Gianpiero Borgia, con Elena Cotugno (18 settembre-7 ottobre). Tra i tanti in arrivo anche Lino Musella in L'ammore nun'è ammore di Dario Jacobelli; Vinicio Marchioni nella lettura de Il bagno finale di Roberto Lerici e poi alla regia di Una passione con Marco Vergani. Su il sipario della stagione vera e propria, il 30 ottobre, con il debutto del Cyrano de Bergerac che Luca Barbareschi dirige e interpreta; e, al Piccolo, Alvia Reale e Elia Schilton con Il gatto di Simenon, per la regia di Roberto Valerio.