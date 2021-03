Era il bar dove «si incontravano gli spacciatori ed i criminali di San Basilio». Non solo i pusher, ma nel Bar Swuami di via Fiuminata giravano anche prestiti a strozzo. Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Montesacro e la stazione di San Basilio, dopo mesi di controlli degli avventori del locale hanno notificato, con la polizia Roma Capitale l'ordinanza di revoca della licenza emessa dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi facendo di fatto scattare la chiusura dell'attività.

«Con un'azione - si legge nel dispositivo notificato dalla polizia locale Roma Capitale e dai carabinieri - e con un approccio sistemico nelle periferie volto all'individuazione di azioni mirate contro il degrado e la criminalità, attraverso indagini specifiche e azioni di monitoraggio». Alla chiusura dell'attività commerciale, per la quale potrebbe anche essere emessa una misura di prevenzione di tipo patrimoniale, ha partecipato anche la sindaca Virginia Raggi.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA