«Era evidente che era stato pestato, in tribunale non si reggeva in piedi » e ancora «Trovai Cucchi dentro una cella poco illuminata. Era disteso sul letto, rivolto verso il muro e coperto fino alla testa. Lo salutai, e mi rispose Non ho bisogno di niente'». Sono alcuni stralci delle testimonianze di medici, infermieri e agenti penitenziari fatte ieri mattina in aula durante il processo bis in assise sulla morte di Cucchi, deceduto nel 2009. Sul banco dei testimoni sono salite nove persone, tra cui l'infermiere Ponzo: «Vidi Cucchi un po' in viso, per pochi secondi - ha dichiarato - Aveva pupille normali e una ecchimosi nella zona zigomale destra. Gli dissi Vieni con me, andiamo in ospedale. Se hai qualche tipo di problema, poi magari ne parliamo in separata sede'. Per la mia insistenza, lui si irritò. Alla fine risalimmo, prendemmo i dati e andammo via». Sono cinque i carabinieri coinvolti, tre dei quali rispondono di omicidio preterintenzionale.