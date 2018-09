Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era diventato l'incubo degli automobilisti del Casilino. Arrivati al self service, spesso, gli davano i soldi e le chiavi per aprire il tappo e lui, anziché fare il pieno, scappava a gambe levate. Una situazione che si è ripetuta almeno in 15 casi. Impossibile raggiungerlo: era veloce come il vento. Fino a che, la scorsa notte, una pattuglia ha notato la scena ed è riuscita a bloccare il ladro. Si trattava di un velocista keniano che aveva scelto la via del furto, utilizzando le sue leve potenti per la fuga.Una scena da film che, quasi tutte le notti, stava flagellando le zona di Finocchio, Borghesiana, Tor Bella Monaca, Giardinetti fino a Porta Labicana. Ogni pompa di benzina col self service era la sua. E ad ogni colpo consistente (di almeno 50 euro) lui fuggiva. Scappava veloce come il vento, lanciando in corsa le chiavi delle auto che si era fatto dare e rendendo così impossibile l'inseguimento.La fine del Ben Jonson de' noatri è arrivata con l'arresto e la serie di furti di cui dovrà rispondere. Le telecamere dei distributori lo hanno ripreso in tutte le salse con lo scatto di un velocista.(F. Pas.)