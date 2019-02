Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era arrivato da Treviso a Roma per fare il grande salto. Ed è «un gravo ragazzo». Così descrive Manuel Bortuzzo l'allenatore della nazionale Stefano Morini. «Si è messo in gioco trasferendosi nella Capitale per provare a dimostrare, prima di tutto a se stesso, che può lasciare il segno nel nuoto che conta. Si allena con Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, e già questo per lui è un grande scuola».È molto scosso, Morini, segue con trepidazione gli sviluppi clinici. «Manuel è una persona tranquillissima, nessuna esuberanza. Non so che cosa sia successo l'altra notte, ma lui è uno di quei ragazzi che definisci buoni». E ricorda: «È con noi da ottobre, è molto educato e rispettoso. Sta tentando il salto imparando nuovi metodi di allenamento: lavorare con campioni come Paltrinieri o fare 10 sedute a settimana, ecco come si mette alla prova. Ora vogliamo tutti che torni a stare bene».