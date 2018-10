Equitalia, la rottamanzione manda in tilt l'anagrafe

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoLunedì nero per i contribuenti romani che hanno aderito alla definizione agevolata ovvero alla rottamazione' delle cartelle Equitalia. Chi era tenuto a saldare il debito per avere partecipato alla prima edizione del 2016 e chi ha formulato la richiesta per la seconda edizione del 2017 (o rottamazione bis) doveva pagare, rispettivamente, la quinta e ultima rata e la seconda rata in scadenza il 30 settembre.Di domenica, quindi, come previsto dalla legge per la coincidenza con il festivo, è tutto slittato al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 1 ottobre. L'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva pubblicato un avviso per informare i contribuenti dello slittamento del termine ultimo entro cui effettuare il pagamento delle rate della rottamazione cartelle, ma negli uffici della capitale ieri è scoppiato il caos. La sede dell'anagrafe di via Petroselli, in pieno centro storico, è stata presa d'assalto dai contribuenti romani, agli sgoccioli con le rate dei debiti residui. Code interminabili agli sportelli hanno intasato il servizio per l'intera mattinata, creando disagi a decine e decine di utenti.E per creare ulteriore difficoltà, il più dei contribuenti era in preda a un fortissimo dubbio: saldare o aspettare la pace fiscale, il condono' che l'Esecutivo introdurrà con la legge di Bilancio 2019? Se con la rottamazione ad essere cancellati sono solo interessi e sanzioni, la pace fiscale somiglia più a un condono che consentirà di corrispondere all'Erario solo una piccola percentuale del debito residuo. Il risparmio per il cittadino è ben diverso e non è ancora chiaro quali saranno i legami tra le due misure. Sta di fatto che ieri i contribuenti chiamati alla cassa si sono trovati di fronte ad un bivio: pagare o attendere il maxi-condono? Sono tre le ipotesi finora in campo: una nuova finestra per chi non paga le rate della rottamazione; una proroga per il versamento delle rate che conceda più tempo per estinguere il debito; l'esclusione dei morosi della rottamazione dalla pace fiscale.