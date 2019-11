Epatite C, insieme si vince

Antonio Caperna

MILANO - La sfida è stata raccolta dalla più grande community di video-maker al mondo, Userfarm, e vinta: L'epatite C si può sconfiggere e la prima mossa è fare il test per l'HCV. Sono 3 i video vincitori del contest «Giovani video-maker per una nuova visione: storie per vincere l'epatite C. Insieme l'eliminazione è possibile», premiati a Milano.

Il concorso, che ha visto la partecipazione di oltre 20 videomaker di 5 nazioni (Russia, Olanda, Italia, Gran Bretagna e Francia), è stato promosso da Gilead in collaborazione con la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), l'Associazione Italiana Studio del Fegato (AISF), la Fondazione The Bridge e la Federazione LiverPool.

I giovani videomaker hanno esplorato le strade dello storytelling e della metafora con risultati sorprendenti ed emozionanti, con il fine comune di sensibilizzare tutta la popolazione sull'importanza di eradicare l'infezione. Un vero e proprio «invito ad agire», perché solo unendo le forze si potranno rispettare gli obiettivi fissati per il 2030 dall'OMS: la riduzione del 90% di nuovi contagi e del 65% delle morti legate all'epatite C. «Le stime parlano di circa 200mila persone con HCV in Italia ancora da trattare, a cui vanno sommati almeno altri 70mila che probabilmente non sanno ancora di aver contratto il virus», afferma Massimo Andreoni, Direttore Scientifico di SIMIT.

Il virus si trasmette attraverso il sangue ed è una malattia subdola, perchè può rimanere asintomatica per molti anni prima di manifestarsi. Dopo 20-30 anni di infezione, però, il 20% dei pazienti sviluppa cirrosi epatica e fino al 5% un tumore. I farmaci antivirali ad azione diretta di seconda generazione (DAAs), nello specifico gli inibitori delle polimerasi e delle proteasi virali, hanno però rivoluzionato la storia di questa malattia, rendendo possibile eliminare l'infezione in pochi mesi nella quasi totalità dei casi (oltre il 95%). leggocaperna@gmail.com

