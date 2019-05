Enzo Miccio: «Spazio alla creatività vestirsi bene non è roba da ricchi»

Enzo Miccio, stilista e personaggio televisivo, è giusto togliere il grembiule ai bambini delle elementari?

«Sì. Dobbiamo ancora mortificare la personalità di un bambino e omologare la sua creatività coprendo tutto con un grembiule?».

Non teme le esagerazioni nel vestiario?

«Mia nonna diceva che il tronco si piega quando è acerbo: da piccoli si impara l'educazione. E, per me, sapere come bisogna vestirsi per andare a scuola fa parte dell'educazione di un ragazzo».

C'è però chi non può permettersi abiti alla moda.

«I bambini a scuola devono andare puliti, in ordine e profumati. L'educazione nel vestirsi non vuol dire indossare abiti costosi e all'ultimo grido».

Lei portava il grembiule da bambino?

«Ai miei tempi si portava eccome. Non l'ho mai contestato perché era una regola e le regole s rispettano. Oggi preferirei indossare, al limite, una divisa: è più creativa». (L.Loi.)

