«Entro dieci giorni la variante Delta sarà prevalente anche in Italia, ma non credo che torneremo alle zone a colori se non a livello locale». Parola di Pierpaolo Sileri, medico e sottosegretario alla Salute, in merito all'esplosione dei festeggiamenti per la vittoria azzurra all'Europeo. «Le piazze piene sono bellissime ma i contagi si triplicheranno o quadruplicheranno entro la fine del mese. È inevitabile ma credo che l'estate e la campagna vaccinale ci aiuteranno. Contiamo di arrivare a settembre con il 70-75% di popolazione immunizzata con doppia dose», ha spiegato Sileri. L'aumento dei casi, senza una maggiore pressione ospedaliera grazie ai vaccini, non dovrebbe quindi preoccupare. In Germania, intanto, per decidere eventuali restrizioni, si valuteranno solo i ricoveri e non i casi totali o l'RT. Un criterio che potrebbe essere adottato anche dall'Italia.

Martedì 13 Luglio 2021

