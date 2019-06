Entrambe le vittime, la cui morte è ancora avvolta nel mistero erano benvolute da tutti, amici, colleghi di lavoro e familiari. Nessuno di quelli che conoscevano la quarantottenne ed il trentanovenne di origini calabresi, trovati carbonizzati dentro una macchina in via di San Pancrazio a Torvaianica, ricordano qualsivoglia ombra nel loro passato.

Tra oggi e domani i medici legali incaricati dalla procura di Velletri eseguiranno le autopsie su quel che è rimasto dei due cadaveri. Le ipotesi investigative hanno aperto diversi scenari d'indagine che spaziano dall'omicidio suicidio, al regolamento di conti al duplice omicidio per motivi passionali. Quest'ultima pista, che sembrava la più promettente, è stata quasi definitivamente esclusa dopo un lungo interrogatorio davanti ai carabinieri del reparto investigativo di Frascati e del nucleo operativo di Pomezia, di Maurizio Di Natale compagno di Maria Corazza e padre della figlia quattordicenne. Paura, sgomento ed angoscia sono i sentimenti che serpeggiano tra gli abitanti della zona dove venerdì mattina i vigili del fuoco hanno fatto il macabro ritrovamento. Domenico Raco, conosciuto come Mimmo il calabrese lavorava occasionalmente come factotum presso una catena di bar e pasticcerie che in passato erano state bersaglio di ricatti ed estorsioni da parte del clan Fragalà: altra pista seguita dagli investigatori.(E. Orl.)

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

