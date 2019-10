Entra nel vivo la corsa al Rettorato dell'Università di Tor Vergata, il cerchio si stringe: sono solo 4 i nomi dei candidati rimasti in gara. Lunedì e martedì si torna infatti alle urne per eleggere il Magnifico che guiderà l'ateneo dal 2019 fino al 2025. Nella prima tornata elettorale del 30 settembre scorso con 6 candidati, non si è raggiunto il quorum degli aventi diritto. Si torna al voto con solo 4 conferme di candidatura: il professore Nicola Blefari Melazzi di telecomunicazioni della facoltà di ingegneria, la professoressa di botanica Antonella Canini del dipartimento di biologia, il professore Claudio Franchini di giurisprudenza ed ex prorettore vicario e il preside della facoltà di medicina Orazio Schillaci. Difficile fare previsioni sull'esito del secondo turno visto che non è semplice capire come si sposteranno i voti dei due candidati che si sono ritirati. Se non si dovesse riuscire ad eleggere il Rettore neanche questa volta, si andrà al ballottaggio il 21 e 22 ottobre.(G. Par.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

