Entra nel vivo all'Olgiata Golf Club il 76° Open d'Italia, il torneo che assegna punti fondamentali per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo e alla Ryder Cup 2020 (Wisconsin, Stati Uniti). Sul green capitolino un weekend di spettacolo, che sa di antipasto della Ryder Cup 2022.

In scena infatti il meglio del golf mondiale, come Francesco ed Edoardo Molinari, Danny Willett, Paul Casey, Ian Poulter, Shane Lowry e Padraig Harrington. Tante le attività che faranno da cornice all'evento: dal Family Open, che vedrà i più piccoli impegnati in diverse discipline come danza sportiva, tiro con l'arco, scherma, pallavolo, rugby e pallacanestro, alla Us Kids, per far avvicinare i bambini al mondo del golf. Ma spazio anche ai più grandi, che potranno provare il primo swing della vita al fianco dei maestri PGAI.

Intanto dopo la prima giornata, ieri, in testa a sorpresa il finlandese Pulkkanen con 64 colpi (-7). Sesto posto per il campione americano Justin Rose (-5), mentre più indietro il grande atteso, Francesco Molinari che nella prima parte di gara è già costretto a rincorrere (71 colpi).(D. Pet.)

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

