Entra con un coltello in gioielleria poi prende a calci due donne

Aveva scelto di rapinare un negozio del Centro storico, in via Vittorio Emanuele Orlando, a pochi passi dal Grand Hotel. Così, con un coltello in mano, ha minacciato i dipendenti della gioielleria Horvat per farsi consegnare i preziosi. Per essere più convincente, il rapinatore ha addirittura picchiato due donne, tra cui la proprietaria dell'esercizio commerciale. Solo che le due vittime hanno opposto resistenza, nonostante il malvivente le minacciava con il pugnale.

L'uomo (Emanuele Cortese 35 anni, con alcuni precedenti contro il patrimonio) è stato arrestato dopo l'intervento immediato di una pattuglia di poliziotti in borghese dei Falchi della Squadra mobile e da una Volante del Commissariato Viminale, in servizio antirapina disposto dal questore Mario Della Cioppa. Le due donne, ferite da un calcio che il bandito ha sferrato loro al fianco, sono state soccorse da una autoambulanza del 118. Per il bandito solitario sono scattate le manette e oggi verrà processato per direttissima con l'accusa di rapina aggravata. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

