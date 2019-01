Ensi: «Il mio rap antifascista che non ostenta la ricchezza»

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoMILANO - È la stagione del rap e se n'è accorto, da un po', anche Sanremo. Ma non è solo una questione di moda. E a ricordarlo arriva Ensi. Campione dell'improvvisazione freestyle, il rapper di origine torinese esce l'1 febbraio con un nuovo album, Clash (Warner), a un anno scarso dal disco precedente, V. Dodici inediti, con due soli feat (uno con la star della dancehall giamaicana, Agent Sasco): voglia di scrivere? «Più che altro spiega Ensi raccontare il mio personale è una sorta di auto-terapia fatta con la penna. E poi volevo mettere qualche paletto: rimarcare il mio stile rispetto a tutto quello che esce ora».La trap genera nuovi idoli, forse più spendibili e pettinati, ma il rischio sembra quello di fare di tutto un gioco. Ricco. «Ora il rap la fa da padrone spiega Ensi ma quando cominciai io, non era certo una moda, e di sicuro se ti ci buttavi non era per far soldi, ma perché sentivi di dover raccontare qualcosa». In V Ensi parlava di suo figlio, in Clash dedica un brano al fratello, dal titolo Fratello mio: «In realtà ne ho due, ma qui parlo di quello minore confida il rapper Lui ha avuto momenti difficili, ma è la persona più buona e limpida che conosca». E se al festival qualche rapper la butta sul sociale, Ensi resta ancora a un certo intimismo: «Il rap ti permette di dire tutto, con un punto di vista diverso. Io posso parlare di mio figlio, che è la cosa più normale che ci sia per un padre. Conta come lo fai». E sulla politica ha le idee chiare: «Il rap dovrebbe essere l'ultimo dei veicoli per certe idee: se questo è il libero pensiero di giovani come Anastasio... io invece sento l'obbligo morale di segnare una linea, come quando anni fa dopo un concerto vennero a chiedermi di autografare una tessera di CasaPound. E poi mio nonno ha fatto la Resistenza e mia mamma cantava Bandiera rossa».