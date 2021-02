Enrico Sarzaninu

Il progetto Lazio andrà avanti con Simone Inzaghi. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Claudio Lotito a margine della presentazione di Carolina Morace, neo allenatrice della Lazio Women: «La società ha fatto una proposta. Tra me e Simone c'è una grande intesa, un grande rapporto sia sul piano persona che professionale, quindi non penso che ci saranno problemi per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste, in termini concreti, pratici e di forza».

Insomma, tra Inzaghi ed il rinnovo fino al 2024 a 2,4 milioni netti a stagione bonus esclusi manca una semplice firma: «Mi sento con Simone tutti i giorni, non c'è nessun problema se non quello del tempo - ha spiegato Lotito - io ho tante cose da fare e lui lo stesso. Prima di Bergamo sono andato a Formello per fare un saluto alla squadra e non siamo riusciti a vederci. Nessuna dietrologia». Poi rilancia del ambizioni della Lazio in campionato: «Scudetto? Gli obiettivi si raggiungono e non si annunciano. L'anno scorso la pandemia ha alterato le nostre prospettive. All'interno di una società ognuno fa il suo e l'unione fa la forza». Lotito chiude ribadendo che la Lazio «non è un punto di partenza ma di arrivo».

Presente Oltre alla Morace («Torno in un grande club», le sue parole) anche il responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi che torna sulla storia di Romano Fiorani Mussolini, il figlio di Alessandra, pronipote del Duce da qualche settimana in panchina con la Primavera di Menichini e con un passato nelle giovanili della Roma: «Per me il cognome non influisce, in campo va chi merita. È un bravo ragazzo, faceva parte già del gruppo prima che arrivassi io. È molto bravo a scuola, dimostra grande intelligenza».

LISTA UEFA - La Lazio ha comunicato di aver inserito nella lista Uefa, in vista del doppio confronto agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, Musacchio e Lulic al posto di Djavan Anderson e dell'infortunato Luiz Felipe.

Mercoledì 3 Febbraio 2021

