Enrico Sarzanini Va al Napoli il primo dei due scontri diretti per la Champions

Va al Napoli il primo dei due scontri diretti per la Champions che attendono la Lazio: allo stadio Maradona finisce 5-2 per la squadra di Gattuso che con questa vittoria si conferma quinta e manda proprio i biancocelesti a -5 ma con la gara contro il Torino ancora da recuperare. Vittoria meritata da parte della squadra partenopea ma la squadra di Simone Inzaghi, ancora a casa con il Covid, può recriminare per diverse decisioni dubbie dell'arbitro Di Bello che dopo appena 7' concede al Napoli un rigore molto generoso per un presunto fallo di Milinkovic su Manolas che nemmeno le immagini del Var chiariscono. Il resto lo ha fatto la condizione fisica precaria di Leiva e Luis Alberto, scesi in campo acciaccati, e la serata storta di Reina che hanno inevitabilmente pesato sul risultato. Nella ripresa i cambi ed i gol di Immobile e Milinkovic riaprono la gara, ci pensa Osimhen a scrivere la parola fine sul match. Farris, in panchina al posto di Inzaghi, punta il dito sull'arbitro Di Bello: Ci sono state due gare, la prima dura 5' fino all'episodio del rigore: se il difensore abbassa la testa è gioco pericoloso mentre sul ribaltamento di fronte c'era un fallo da ultimo uomo su Lazzari con possibile penalty ed espulsione. Così sulle sostituzioni che hanno cambiato l'inerzia della gara: La squadra sembrava potesse reggere poi dopo i cambi abbiamo giocato meglio, in ogni caso il Napoli ha disputato una grande prova. Il problema è che noi non abbiamo difeso bene e siamo stati puniti. Ora la testa è alla prossima gara: Questo risultato non può e non deve compromettere nulla perché lunedì abbiamo un altro scontro diretto per la Champions contro il Milan e poi abbiamo il bonus che è la gara contro il Torino e non ci vogliamo arrendere.

