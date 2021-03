Enrico Sarzanini

Una vittoria preziosa nel segno di Marusic. La Lazio espugna la Dacia Arena e mantiene vive le speranza di qualificazione in Champions. Contro l'Udinese basta la rete del difensore del Montenegro per consentire ad Inzaghi di restare agganciato al treno per l'Europa che conta. Primo tempo a tratti dominato dai biancocelesti che però non riescono a chiudere il match e nella ripresa, complice il ritorno della squadra di Gotti, soffrono fino all'ultimo per portare a casa i tre punti con De Paul e Nestorovski che sfiorano il pari (palo pieno del primo), anche se Immobile ha avuto sui piedi la palla del possibile ko ma ha centrato il legno. Il tecnico Inzaghi si gode i tre punti: Sapevamo che era una gara complicata e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto molto bene con una gara di spessore, purtroppo nella ripresa abbiamo pagato la trasferta di mercoledì ma sono soddisfatto di quanto ho visto.

Così sulla corsa Champions: Siamo tutti li. Ci sono tantissime squadre forti ed attrezzate ma noi non molliamo e ci proveremo fino alla fine. Man of the match Marusic che si gode il momento magico che sta vivendo: Mi sento migliorato ed ho lavorato tanto per arrivare a questo. Questa è per la Lazio la strada giusta e vincere questa partita era fondamentale. Credo che la sosta sia arrivata in un ottimo momento, abbiamo due settimane per recuperare. Tra i protagonisti della giornata c'è anche Radu che con 401 presenze ha raggiunto Favalli in cima alla classifica all-time: Ancora ce la faccio e come gara più bella scelgo la finale di Coppa Italia contro la Roma. Prestazione in chiaroscuro di Muriqi che chiede tempo: Quando sono venuto qui sapevo che la gente si aspettava molto da me e che devo migliorare.

Ora la sosta per rifiatare ma per il presidente Lotito sarà una settimana importante anche per proteggere la posizione in classifica: venerdì al Tribunale Federale dovrà smontare le accuse del pm Chiné sulla base di un protocollo che comunque fa acqua da tutte le parti.

