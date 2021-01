Enrico Sarzanini

Una vittoria per il morale e la classifica: la Lazio sbanca Parma 2-0 grazie a Caicedo e Luis Alberto e trova la seconda vittoria di fila come non accadeva da ottobre. Il modo migliore per affrontare la Roma venerdì nell'atteso derby della Capitale che potrebbe significare una svolta in chiave Champions. Sprazzi di vecchia Lazio al Tardini, la squadra di Inzaghi ha mostrato un'ottima forma fisica ma soprattutto la personalità della scorsa stagione. Primo tempo di grande sostanza i gol, complici le parate di Sepe, arrivano nella ripresa con i biancocelesti bravi a concretizzare le occasioni. Inzaghi adesso pensa solo alla Roma: «In campionato può rappresentare una svolta perché in Europa siamo consci di quello che abbiamo fatto. In campionato ci mancano un paio di vittorie che senza lo sforzo fisico e mentale che abbiamo avuto avremmo centrato. Mancano 21 partite è c'è il tempo per migliorare la classifica. Queste due vittorie ci danno autostima e fiducia in vista del derby». Tra i protagonisti di oggi c'è sicuramente Caicedo al centro di tante voci di mercato ma sul quale l'allenatore punta tantissimo: «Sta facendo benissimo da quattro anni, è un valore aggiunto e siamo contenti di averlo con noi». Dalle trattative non si aspetta nulla ed il motivo è chiaro: «Il mio auspicio è avere la rosa al completo, con quei ragazzi che mi hanno portato a fare grandi cose in quattro anni: mi basterebbe poter contare su Strakosha, Fares, Correa e Lulic rimasti a Roma per infortunio». Su Strakosha però c'è un giallo: fuori ufficialmente per guai muscolari, sarebbe fuori dai convocati perché in rotta con il club. Altro protagonista della gara è stato Milinkovic, ormai uno dei leader della squadra: «Serviva tanto un'altra vittoria perché abbiamo perso tanti punti e ora cercheremo di vincere ogni partita. Questa vittoria vale tanto prima del derby».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

