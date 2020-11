Enrico Sarzanini

Una vigilia europea agitata, l'ennesima a dire il vero per la Lazio, culminata con l'apertura di un fascicolo della Figc per un'eventuale violazione dei protocolli sanitari. Al centro della questione ancora una volta i tamponi per il Covid fatti dalla Uefa che hanno rilevato valori per cui si richiede lo stop del giocatore e che hanno costretto Immobile, Leiva e Strakosha a saltare la gara contro lo Zenit in programma questa sera a San Pietroburgo. Falsi positivi secondo la Lazio tanto che ai tamponi effettuati 48 ore prima della sfida con il Torino di domenica non avevano rivelato nessuna anomalia. Già una settimana fa alla vigilia della gara in Belgio contro il Bruges la Lazio aveva contestato le positività riscontrate dalla Uefa perché considerate borderline. Una situazione da chiarire che ha messo in moto la Procura Federale che si è presentata a Formello, per verificare il rispetto dei Protocolli sanitari, ascoltare il presidente Claudio Lotito e il medico sociale Ivo Pulcini ed acquisire i referti dei tamponi effettuati prima della gara contro il Bruges in Champions e il Torino in campionato. Questa volta sono stati richiesti i referti dei tamponi effettuati alla vigilia della gara di questa sera contro lo Zenit.

Il problema sarebbe la discrepanza tra i tamponi fatti in Italia, che la Lazio affida ad una società di Avellino alla quale si appoggia tra l'altro anche il Torino, e quelli fatti dalla Uefa, che invece ha come referente la società Sylab che però avrebbe un differente metro molecolare quindi di carica ritenuta valida per essere positivi. La Lazio in una nota fa sapere di essere in contatto con le autorità competenti in un clima di massima collaborazione.



